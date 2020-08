Türi kunstnik avab Paides näituse

Reelika maalinäituse “Seni, kuni ma tulen tagasi maa peale, ma…” avamine on Paide muusika- ja teatrimajas 11. augustil kell 15.

Näitus räägib kujutavalt peategelase, “unistaja” surmast, kes nö ärkab ellu oma teises (üldises mõttes esimeses) nägemises – tavareaalsuses, kogedes nähtamatut paralleelsust selle sees – tunnetuslikku ja iganematut – iidset kõiges. Läbides just kui posttraumaatiliselt erinevaid (taas)sünni ja surma faase, mõistes ning märgates seejuures eksistentsiaalsuse viirastuslikku võlu ja valu ning viies kokku vankumatu universaalsuse absoluutsuset ehedust. Tegemist on just kui muinasjutuliste maalidega, mis kutsuvad sind küsima võimaluste võimalikkuse kohta oma usu olemusest kogejas endas ning ka teda ümbritsevas.”