Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval otsustas Paide linnavalitsus kanda maha elektriauto Mitsubishi i-MiEV, mis on üks paljudest maakonna sotsiaaltöötajate kasutuses olevatest autodest. Linnavalitsuse korraldusest selgub, et auto oli juba möödunud aasta kevadest sõidukõlbmatu. Auto on kahel korral läbinud tehnilise kontrolli SilberAuto Tallinna ja Rakvere teeninduses. Mõlemas teeninduses tuvastati, et sõiduki elektrimootor vajab vahetamist ja töö maksaks umbes 6000 eurot. Kuna sõiduk ei ole olnud kasutuses ligi poolteist aastat ja sellelt on võetud juba varuosi teistele sotsiaalosakonna elektriautodele, otsustaski linnavalitsus, et masinat pole mõtet remontida, vaid see kantakse maha. Paide linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Anneli Raap ütles, et linnavalitsuse käsutuses on veel kolm elektriautot ja need vuravad iga päev ringi.