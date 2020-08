RMK kutsub tähistama Eesti looduskaitse juubeliaastat

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kutsub kõiki osalema tasuta sündmuste sarjas, mis on pühendatud Eesti looduskaitse 110. aastapäevale ja rahvajutu aastale. „Sündmuste kõrghetkeks on Toila Valge ÖÖ, kus 14. ja 15. augusti õhtul ja ööl täitub Oru park enam kui 30 lummava valguskunsti teosega, haaravate esinejate ja välikohvikute suminaga. Kuna 2020. aasta on kuulutatud ka eesti rahvajutu aastaks, on Toila Valge ÖÖ kaasautoriteks jutuvestjad Polina Tšerkassova ja Hardi Möller. Külalisi üllatatakse fantastiliste pärimuste ja tõestisündinud lugudega,“ tutvustas toimuvat sarja peakorraldaja ja RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo.

Tänavune Valge ÖÖ lavastus on tulenevalt külaliste hajutamise vajadusest üles ehitatud nii, et mõlemad õhtud ja ööd on täidetud valguse ning uuesti ja uuesti korduvate lugude ning muusikaga, mis võimaldab igal huvilisel valida just endale sobiv päev ja kellaaeg sündmuse külastamiseks.

Rammo lisas, et spetsiaalselt rahvajutu aasta ja looduskaitse sünnipäeva auks avatakse 23. augustil Lahemaal RMK Sagadi-Oandu Metsajuttude rada. „Eesti on rikas maa nii metsade kui ka muinasjuttude poolest, mida on Eesti Rahvaluule Arhiivi kogutud üle kümne tuhande. Seda tööd jääb väärtustama ka temaatiline 5,6 km pikkune uhiuus matkarada.“

Alates 1. augustist saab kõigis Eesti kuues rahvuspargis Alutagusel, Karulas, Lahemaal, Matsalus, Soomaal ja Vilsandil mängida geopeitust ja otsida aardeid ning avastada rahvusparkide loodusväärtusi. Valminud on nutimäng ning üksi või seltskonnaga saab avardada silmaringi 110 faktiga looduskaitsest. Augusti teises pooles ootavad külla RMK külastuskeskused, kus tavapärasest pisut teistmoodi tegevused ulatuvad Pähni tõukerattamatkast kuni Vilsandi pannkoogi töötoani välja.