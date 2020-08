Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Tennisesõbrad said eilseks esimest korda mänguaja kinni panna Paide kahel vastvalminud tenniseväljakul. Seda saab nüüd teha Eestis üsna uues MyGames broneeringusüsteemis. MyGames süsteemi haldaja Janno Metsa ütlust mööda on Paide tenniseväljak Eestis teine, kus broneeringusüsteem tööle hakkas.

* Peagi algava õppeaasta eel on Järvamaa koolides ja lasteaedades puudu vähemalt kümme haridusvaldkonna töötajat. Vajalikku personali leida ei ole lihtne. Kõige raskem on murekoorem Paide Hillar Hanssoo põhikoolis, kuhu otsitakse muusikaõpetajat, inglise keele õpetajat ja matemaatikaõpetajat. Viimase otsingud kestavad juba kolmandat aastat. Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktori Kersti Kivisoo ütlust mööda on kvalifitseeritud õpetajate puudus väga terav probleem. «Juba kümme aastat tagasi ennustati, et erialase haridusega õpetajate puudus muutub haridusmaastiku üheks suurimaks probleemiks. Nüüd on see aeg kätte jõudnud,» sõnas Kivisoo.

* Türi valla arengukava aastateks 2021–2025 on viimasel ajal palju pingeid tekitanud. Täpsemalt öeldes selle osa, mis puudutab valla haridusvõrgu tulevikku. Volinike ette jõudnud arengukava nägi ette, et peale Türi põhikooli jätkaksid senisel kujul Väätsa ja Laupa põhikool. Käru ja Retla-Kabala kool muutuksid üheksa klassi asemel kuueklassiliseks. Kevade kool liidetakse aga Türi põhikooliga. Kui Türi vallavolikogu hakkas koolivõrgu küsimust juuni lõpus arutama, ootasid kultuurikeskusesse saabunud volinikke veerandsada peamiselt Oisu kandi inimest, kes avaldasid oma pahameelt plaani üle, et nende kodukandi kool muutuks üheksaklassilise asemel kuueklassiliseks. Üksnes seda punkti kogunes Türi vallavolikogu arutama ka neljapäeval.

* Novembrist Paide kunstikoolis kunstiõpetajana töötav Liina Tamme sai neljanda klassiga ühele poole grupitööga, mida sellest nädalast eksponeeritakse kunstikooli ees Laial tänaval. Sündis koopiamaal Sandro Botticelli teosest «Venuse sünd». Tamme rääkis, et grupitööga hakkasid nad pihta juba talvel, vahepeal oli koroona tõttu vaikelu ning suvises maalilaagris tehti koopiamaal valmis. «See maal ongi mõeldud välistingimustesse. Ka värvid said valitud selle eesmärgiga,» selgitas ta.

* Kui selle nädala pimedamatel tundidel juhtusid kevadpealinlased valmiva Türi spordihoone ehitustandri lähedale sattuma, võis nende üllatus olla päris suur – hoonest oli saanud hiiglaslik valgusinstallatsioon. Kõik suure hoone neli külge olid värvilise valgusvaibaga kaetud.

* Paidest pärit Mihkel Sagar on võrkpallitreener Rando Ringmetsa ainus õpilane, kes jõudnud välja Eesti koondisesse. Mis sellest, et tegemist on naiste koondisega ning Mihkel ei tee suuri tegusid mitte platsil, vaid hoopis telefon kõrva ääres asju ajades või arvuti taga numbreid ritta lüües. «See on meie omavaheline nali,» muigas Mihkel. Aga fakti, et ta on Eesti naiste võrkpallikoondise täieõiguslik liige, see ei muuda.