Orienteerumispäevakud tulevad taas

Tähistus looduskaunisse võistluspaika algab Rakvere-Pärnu maanteelt, üks kilomeeter pärast Samliku teeristi. Orienteerumispäevaku start on avatud kell 17-19.

Orienteerumispäevakutele kohaselt on ka seekordse päevaku rajameister Ahto Karu planeerinud päevakule erineva pikkuse ja orienteerumisoskusi nõudvad rajad. Oma oorienteerumisoskusi saab proovile panna kuuel erineva tasemega rajal. Samuti on taas võimalik matkata kevadhooajal väga populaarseks osutunud kontrollpunktidega matkarajal. Matkarada kulgeb Kellissaare-Mädara kaunil männimetsasel luiteahelikul ja kattub suures osas RMK Oandu-Ikla matkateega. Matkarada on võimalik läbida ka jalgrattal.