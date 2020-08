Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Google Mapsi kaardirakenduse järgi on Paide kesklinnast Ülemiste keskuse ette täpselt 90 kilomeetrit ning sõit sinna võtab aega tund ja üks minut. Seda muidugi juhul, kui te kusagil kiirust ei ületa või ei pea pikas autokolonnis lubatust tunduvalt aeglasemalt sõitma. Reedest alates on sama vahemaa 87 kilomeetrit, sest Kose–Võõbu uus tee on endisest kolm kilomeetrit lühem. Maanteeameti Põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk selgitas, et kui praegu on Kose–Võõbu vahel suurim lubatud kiirus 90 kilomeetrit tunnis, kuid vahepeal tuleb hoogu vähendada ka 70 või 50 kilomeetrile tunnis, siis heade ilmaolude korral saab edaspidi kogu lõigu läbida 120kilomeetrise tunnikiirusega.

* Möödunud reedel ja laupäeval Paide puhkekeskuses peetud pidu tekitas linnarahvas pahameelt. Paide linnavalitsusele laekus mitu kaebust, milles linlased kurtsid liiga valju muusika üle. Paidelane Tiiu Saarist meenutas möödunud nädalavahetust kui totaalset kaost. «See oli jube!» sõnas ta. Peoplatsilt Joodile kandunud müra oli Saaristi hinnangul nii vali, et inimesed pidid kodudest ja suvilatest lahkuma. Ühel Joodi elanikul tekkisid isegi südame rütmihäired. «Mina kutsusin endale kella kahe ajal öösel takso järele, et saaksin natukenegi magada,» ütles ta.

* Eesti Konservatiiv­sesse Rahvaerakonda kuuluv riigikogulane Kalle Grünthal on seda meelt, et suureneva koroonaohu ennetuseks peaks Paide linnapea nädala lõpul peetava arvamusfestivali ära jätma, nagu tema otsusel peeti naiste rahvuskoondise treeningulaagri viimane võrkpallilahing spordihallis ilma publikuta. «Tegin linnapeale ettepaneku kõigi turvalisuse huvides jätta ära arvamusfestival, kuhu broneeritud priipääsmete järgi tuleb kummalgi päeval kokku 4000 inimest, kellest suurem osa saabub väljastpoolt Järvamaad,» selgitas ta. «Ütlesin linnapea Priit Värgile, et tema võimuses on näidata üles tippjuhile omast tarkust, nii nagu Eesti ja Läti naiste võrkpallikoondiste mängul, mis linnavõimude sekkumisel peeti ilma publikuta.»

* Laupäeval Paide muusika- ja teatrimaja laval 17. korda korraldatud noorte moeloojate konkurss «MoeP.A.R.K 2020» näitas jällegi, et noorte fantaasia on piiritu ning julged kollektsioonid võivad sündida ka väikestes kohtades, mitte ainult pealinnas. Eriliseks tegi tänavuse moeürituse juba seegi, et kaheksa esitlusele tulnud kollektsiooni hulgas oli kolm Järvamaa moeloojate tehtud. Seda pole viimastel aastatel kuigi sageli juhtunud, õigupoolest möödus vahepeal päris mitu aastat, kus osalemas polnud ühtegi maakonna noorte tööd. Seekord said järvalaste Elina Pendi, Ketrin Päri ja Triinu Palmiste kollektsioonid laval särada ning tunnustatud hindajatele silma jääda.