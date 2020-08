Arvamusfestivali arutelud algavad täna keskpäeval

Maskide kandmine festivali alal ei ole kohustuslik, kuid paneme igale inimesele südamele, et ta hindaks olukorda enda ümber hoolikalt. Festivali alal on olemas käte desinfitseerimise ja pesemise võimalused. Vihma korral soovitame vältida osalejate kogunemist telgi alla. Samuti oleme juhtinud tähelepanu oma vihmakeebi kaasa võtmisele piletiomanikele ning keebid on müügil ka festivali infopunktis.

Alade tutvustus

Tänavune festivali katusteema, nagu nüüdseks juba igalt poolt läbi on käinud, on meie põhiõigused ja vabadused seoses Eesti põhiseaduse 100. sünnipäevaga. Kõige lihtsamalt öeldes on festivali vaim kokkusaamine, mõtete jagamine ning loodetavasti ka uute ideede sünd, miks mitte süntees.

Kõik reedesed arutelud võtab oma veerandtunnises “Päevakajas” talle omasel moel kokku näitleja Henrik Kalmet. Ta lubab seda teha vähemalt niisama tõsiselt kui Uku Toom.

Lähtuvalt katusteemast on meil Põhiseadus 100 ala. Meil on Digikultuuriala ja digitarkuse ala, mis läheb kummalisel kombel kokku väga huvitava ajaga käesolevas maailmas, kus paljud tegevused, sh kultuuriloome, on veebi kolinud; käesolevat ajastut peegelgab ka infokorratuse ala, kus räägitakse info üleküllusest ning valeuudistest; loomulikult ei puudu võrdsuse ja teaduse ala, mis on igal ajal olulised. Tulevikku aga vaatab ala nimega Eesti 2035.

Arvamusfestival on mõeldud kõigile ärksa meelega eesti inimestele, kellele läheb korda Eesti olevik ja tulevik, kes tahavad mõelda sellele, mis on meie riigis hästi, mis halvasti ja kuidas saaksime ise võimalikult palju kaasa aidata sellele, et elu meie majas, kodutänaval, -linnas või riigis tervikuna läheks paremaks.

Festivali erilisemad palad

Traditsiooniks saanud arutelu, kus puhuvad juttu erakondade esinumbrid, toimub sel aastal reedel, 14. augustil kell 20:00 Festivaliklubis. Sel aastal on osalejateks Helir-Valdor Seeder, Indrek Saar, Kaja Kallas, Kristina Kallas, Martin Helme ja Zuzu Izmailova, kes kohtuvad, et rääkida parasjagu põletavaimatest teemadest. Vestlust juhib Taavi Eilat.

Kõik reedesed arutelud võtab oma veerandtunnises “Päevakajas” talle omasel moel kokku näitleja Henrik Kalmet. Ta lubab seda teha vähemalt niisama tõsiselt kui Uku Toom.

Laupäeval, 15. augustil kell 10 toimub Arvamusfestivalil arutelu “Euroopa Liidu taaskäivitamine“, millel osalevad Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed Riho Terras, Marina Kaljurand, Sven Mikser, Andrus Ansip, Urmas Paet ja Jaak Madison.