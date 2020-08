Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* «Meili teel kirjapanijad ei saa sisse!» rõhutab arvamusfestivalil raha, lepingute ja piletiküsimustega tegelev Alari Rammo Paide kesklinna poolses pääslas vabatahtlikele ja pedaalib jalgrattaga minema. See polnud öeldud suusoojaks, sest festivalile tahtjaid muudkui tuli ja tuli. Kel olid pääsmed prinditud kujul, kel nutitelefonis, aga pääse pidi olema. Muud kokkulepped ei toiminud. Veidi eemal kümmekond minutit enne arvamusfestivali algust Paide Vallimäel ringitormamise tuhinas korraks seisatanud Kaspar Tammist tunneb avaneva vaatepildi üle rõõmu. Mitte ainult päikeselisemaks muutunud ilma tõttu, vaid külastajatest täituvaid arutelualasid, toiduala ja teid silmates. «Aruteluprogramm algab keskpäeval, kuid inimesi on juba eelnevalt kohal päris palju,» ütleb ta. «Olukord on ju meile kõigile uudne, sest festival on alati olnud kõigile avatud, kuid tänavu see nii ei ole.»

* Koeru kandi neiu Ketrin Päri tegi viimasel noorte moeloomingu konkursil MoeP.A.R.K ajalugu, tuues lavale pesukollektsiooni «Puudutus». Erinevalt noorte eeldatavast maitsest oli see ülimalt naiselik pesu, mis polnud paljastav, vaid tõstis loomulikke kehavorme austavalt esile. Ketrin Päri (17) ütles, et kihk moodi luua on tal olnud ammu. «Mõtlesin mõni aeg tagasi, et teen oma rõivakollektsiooni ja esitlen seda Koeru Aruküla mõisas. Siis kutsuti noori üles osalema MoeP.A.R.Kil ja mõtlesin, et ehk on see mulle parem võimalus,» selgitas ta.