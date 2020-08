Ööpäev tõi seitse koroonapositiivset

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset testi tulemust Harjumaale (2 neist Tallinna), 1 Tartumaale (Tartu linna) , 1 Ida-Virumaale, 1 Põlvamaale ja 1 Pärnumaale. Lisandunud juhtumite puhul on ühel juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsega ning ühel juhul on nakkus sisse toodud Ukrainast. Ülejäänud juhtudel on nakatumise allikas veel selgitamisel.