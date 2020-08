Paide vallimäele toodud tonn tekstiilitooteid sorteeriti läbi

Nädalavahetusel Paides sorteerimist juhendanud Uuskasutuskeskuse sorteerimiskeskuse- ja hulgimüügi juhi Kristi Suubi sõnul oli rõõm, et huvi rõivaste taaskasutuse, sorteerimise ja praktiliste töötubade vastu oli sedavõrd suur: „Arvamusfestivali külastajad olid küllaltki teadlikud, millised rõivastest on prügi ja mida saaks kohe või kergete parandustega uuele ringile saata, seega inimeste võimekus tekstiiltooteid uuele ringile saatmiseks sorteerida ei ole kindlasti küsimus. Iseasi on see, kuidas tõsta inimeste huvi rõivaste ja tekstiilide äraviskamise asemel nende omal käel parandamiseks nii, et tekstiilitoodete ringlusesse saatmine oleks meile kõigile tavapärane ja läbimõeldud tegevus."