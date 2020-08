Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Juba pikemat aega on Paide kesklinnas hoone Pärnu 12, mida rahvas tunneb paremini endise haiglana, kõnnitee juures ümbritsetud valge-punasetriibulise ohutuslindiga. Viimasel ajal on ohutuslinti linna ühe peatänava kõnniteelt küll koomale tõmmatud ja jalakäijaid see enam niipalju ei häiri, kuid ohtlik olukord pole kuhugi kadunud. Räästast ripnevad alla lauad, mis võivad jalakäijatele peale kukkuda. Pärnu 12 kuulub perekond Sarapuule, kes omab ka naabruses asuvat K-keskust. Eile hommikul ilmusid ohutuslindid ka selle peasissekäigu juurde, sulgedes majaesise kõnnitee. Eile varahommikul vedeles seal maas veel krohvitükke, mis olid alla kukkunud fassaadilt.