Ööpäevaga lisandus kaheksa positiivset koroonatesti tulemust

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 8,3 ning haiglaravil on kuus inimest.

Kahe uue Ida-Virumaa koroonajuhu puhul on tegemist varasema nakatunu lähikontaktsetega, ühel juhul on nakkusallikas selgitamisel. Tallinna juhtumite puhul on ühel juhul haigus sisse toodud Venemaalt, kolmel ülejäänud juhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine. Tartu juhtumi puhul on tegemist Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajaga, kelle nakatumiskoht on teadmata.