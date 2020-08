Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Poolteist kuud tagasi kirjutas Järva Teataja, et Järva vallavolikogus on alanud võimuvõitlus. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tegi abivallavanem Toomas Tammikule ettepaneku liituda nende erakonnaga. Viimastel valimistel Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Tammik polnud nõus EKREsse astuma. Seejärel nõudsid ekrelased, et vastavalt koalitsioonilepingule pandaks ametisse uus abivallavanem, kelle nemad välja pakuvad. Viimase poolteise kuu jooksul on aga volikogus jõujooned muutunud: EKRE nimekirjas volikokku pääsenud Külvar Mand ja Tammik on lähenenud Keskerakonnale. See tähendab, et keskerakondlased on volikogus võimu juurde saanud ja pole Tammiku tagandamisega nõus. Järva Teataja andmeil on koalitsioon kokku leppinud, et abivallavanema koha kaotab Tiina Oraste ja tema asemel asub sügisel ametisse EKRE nimetatud inimene.

* Viking Window Paide-Türi rahvajooksu korraldusmeeskond andis teisipäeval teada, et tänavune jooks, mis oli plaanitud 27. septembrile, jääb koroonapiirangute tõttu ära. Korraldajate selgitusel on praeguse seisuga COVID-19 näitajad üha enam pead tõstmas ning esineb ebaselgust selles suhtes, kas või millised piirangud sügisel kehtestatakse või jätkuvad. Kui ka septembris kehtib nõue, et avalikul väliüritusel võib osaleda kõige rohkem 2000 inimest, siis ei ole korraldajate hinnangul võimalik jooksu läbi viia. Tavapäraselt on jooksust osa võtnud üle 3000 inimese, näiteks eelmisel aastal oli registreerunuid üle 4000.

* Järvamaa omavalitsuste liit andis taasiseseisvumispäeval tänukirja ja mastivimpli kätte neile koduomanikele, kelle elamised osutusid tänavu maakonna kauneimaiks. Eesti kodukaunistamise ühendus korraldab koos maakondade ja suuremate linnadega üleeestilist konkurssi «Eesti kaunis kodu», millega tunnustab üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii piirkonnas kui ka üle Eesti. Järvamaal pälvis tunnustust 16 kodu.

* Ajaloo tähtsaima mängu lävel seisva Paide linnameeskonna fänn Ketlin Mägi kavatseb tulihingeliselt oma lemmikmeeskonnale kaasa elada ka siis, kui ei saa seda teha staadioni kõrval. Nende kahe aastaga, mil ta süda on jalgpalli rütmis tuksunud, on ta selgeks saanud, kui oluline on sportlastele omade toetus. Säreveres elav Ketlin Mägi (16) on Paide linnameeskonna mänge vaatamas käinutele silma jäänud kui andunud ja emotsionaalne kaasaelaja, kes hoiab kogu mängu toetuskisa üleval ja müristab suurt fännitrummi.

* Ajal, mil enamik eestlasi ei julge eriti välismaale minekule mõelda, otsustas Järva vallast pärit Aiki Jalakas (18) ujuda vastuvoolu ja siirduda aastaks Norrasse vahetusõpilaseks. Koroonaviirus Aikit ümber mõtlema ei pannud, kuigi vahepeal käisid loobumismõtted peast läbi küll. Samuti oli tal kahtlus, kas teda üldse riiki lastakse.

* Iga endast lugupidav kassisõber, kel kodus vähemalt üks nurrumootor ja kes Facebookis tavapärasest tihedamalt kassipilte jagab-laigib, on ehk kuulnud Leedus asuvast kassimuuseumist. Muuseumile pani loodusteadlane Vanda Kavaliauskienė aluse 1990. aastal. Suure südamega proua armastas väga kasse ja alustas muuseumi oma erakoguga. Kollektsiooni esimene pääsuke tuli Poolast: väike must kassipoeg, kaelas kollane lint. See toodi prouale kingituseks 1962. aastal. Sellest ajast hakkaski ta kassikesi koguma. Oisu raamatukogus vaadata oleva näituse ja selle Leedu muuseumi vahel on vähemalt üks sarnasus. Türil elava Liivi Pajuri kassiteemaliste esemete kogus pole küll 4000 eset nagu proua Vandal, ent Pajuri esimene kogumisobjekt pärineb samuti kuuekümnendatest.