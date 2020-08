Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Tiheda konkursisõela läbinud Madli Tiigirand ja Monika Veere, kes tegutsevad augustist Kirna kohvikus, lubavad septembrist alates hoida populaarseks muutunud toidukoha lahti kuus päeva nädalas ja aasta ringi. Alates sügisest on kohvikus tulemas ägedaid ettevõtmisi, õhtukontserte, hiliseid hommikusööke ja muud põnevat. Septembri keskpaigast on kohvikus eraldi kohvi­menüü, kus valikus on üle kümne sordi sellistest riikidest nagu Etioopia, Kuuba, Jamaica, Kolumbia, Guatemala, Laos, mahekasvatuse kohvisordid peale selle. Iga kohv on omanäoline, mida saab sobitada mitmesuguste magustoitudega.