Jalgrattamuuseumis keerutatakse muuseumiööl sajandivanuseid plaate

"Kuna seekordse muuseumiöö motoks on "Öös on aega", paneme muuseumipõrandale maha ajajoone, mis kajastab tehnika arengut ajaloo tõmbetuultes - kajastatud on olulisemaid maailmasündmused ja tehnikaleiutised alates esimese jalgratta valmistamisest 1817. aastal kuni tänaseni. Lisaks teeme muusikalise ajarännaku 1920.-30. aastatesse, mängides seitsme tunni vältel tollaseid heliplaate vanaaegsel vändaga grammofonil," ütles Eesti Jalgrattamuuseumi looja ja eestvedaja Valdo Praust.