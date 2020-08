Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Nii mõnegi paidelase kannatus on katkemas, sest noortekampade suvi läbi kestnud kogunemised ja avalik korrarikkumine on muutunud linnas sedavõrd tavaliseks, et osa inimesi ei julge enam jalutamas käia ega väiksemaid lapsi üksi välja lubada. Keskpunktiks on kujunenud linna esinduspark, kus näeb avalikke joominguid ja rüüstamisi. Paide Halduse aednik Hedi Jürgen ja töömees Urmas Kivilo leidsid esmaspäeva hommikul Lembitu pargist eest lõhutud istepingi, bussipeatuses ümber lükatud prügikasti, lõhutud toestusega puud ning pargiteedelt ohtralt puruks pekstud pudeleid, suitsukonisid ja muud sodi. «Vaatepilt oli rööstitu, aga see polnud mitte esimene kord,» ütles Jürgen.

* Neljapäeval kell 14 algab Müüsleri külas Kilplaste kojas Järva vallavolikogu istung. Enne kui volinikud saavad hakata arutlema ja hääletama 15 päevakorrapunkti üle, tõuseb opositsiooni ridadest püsti üks volinik ja annab teada, et 21 kohaga volikogust on 11 volinikku alla kirjutanud võimuliidu umbusaldusavaldusele. Töökorra järgi ei saa need 11 volinikku asuda kohe vallavõimu välja vahetama, vaid selle küsimuse arutamiseks peab volikogu kogunema uuele istungile. Millal see aset leiab, pole praegu veel teada. Järva valla võimuliidus on ärevad ajad kestnud juba pikalt.

* Esmaspäeval esitasid Paide Valli 3 ja Posti 8 kinnistu omanikud Tallinna halduskohtule 15-leheküljelise kaebuse, paludes tühistada Paide linnavalitsuse otsus, mille alusel on väljastatud ehitusluba Paide riigigümnaasiumi ehitamiseks.

* Roosna-Alliku kogukond on mures laguneva lasteaiahoone pärast. Kuigi hoone remondist ja ka hoopis uue hoone ehitusest on viimastel aastatel korduvalt juttu olnud, tuleb lastel ka sel aastal naasta remontimata ruumidesse.

* Iluteenindaja Triin Paabo eestvedamisel koguti kolmandat aastat kooli alguse eel Paide linna vähekindlustatud, toimetulekuraskustes ja sotsiaalselt toimetulematute perede lastele koolitarbeid. Paabo andmetel kogunes sel aastal õppevahendeid rekordhulk.