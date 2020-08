Ööpäevaga lisandus 14 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmete kohaselt jagunesid positiivsed koroonaviiruse testi tulemused võrdselt (seitse ja seitse) Harjumaa ja Ida-Virumaa vahel.

Ida-Virumaal on üle 70 haigestunu

Kaks Ida-Virumaa haigestunut on Estonia kaevanduse töötajad ja kolm kaevanduse töötajate lähikontaktsed. Ühel juhul oli haigestunu lähikontaktis reisilt naasnud inimesega, ühel juhul on haigestumise asjaolud selgitamisel.

Estonia kaevanduses on nakatunud 23 töötajat, neist kaks esimest viibisid meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder. Lisaks on haigestunud 18 kaevanduse töötajate pereliiget ja tuttavat. Kuna kaks esimest Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud 39 koroonaviiruse juhtu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on seotud üheksa baari külastajat, kellest kaks on Estonia kaevanduse töötajad. Koldega on seotud 15 inimest, neist kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.

Ojamaa kaevanduse koldega on seotud seitse inimest. Terviseameti jälgib ida regioonis rohkem kui 500 inimest, kellest 72 on haigestunud.

Seitsmest viimase ööpäevaga lisandunud Harjumaa nakatunust kaks on koroonaviiruse kandja lähikontaktsed, ülejäänud viiel juhul on nakkusallikas selgitamisel.

Perioodil 25. ja 26. august lisandunud Harjumaa seitsmest juhust kaks on sisse toodud Euroopast, kolmel korral sai nakatunu koroonaviiruse oma pereliikmelt või tuttavalt. Kahel juhul nakkusallikat täielikult välja selgitada ei õnnestunud.

Haiglaravil viibib kümme inimest

26. augusti hommiku seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi kümme inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Avati üks uus juhtum ja üks inimene viidi COVID-19 osakonnast üle teise osakonda.

Haiglates on lõpetatud 405 COVID-19 haigusjuhtumit 392 inimesega.

Tervenenud on 2067 inimest. Neist 1573 inimese (76,1%) haigusjuhtum on lõpetatud, 494 inimese puhul (23,9%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, vaid ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 11,4.

Eestis on tehtud ligi 145 000 esmast testi, nendest 2325 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata terviseameti koroonakaardilt.

Kuidas peatada koroonaviiruse levik?

Kõige tõhusam meede nakkuse vältimiseks on hoida distantsi.

Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitatav kanda maski.

Kinniseid rahvarohkeid kohti tuleks võimalusel vältida.

Järgida tuleb kätehügieeni, teisisõnu pesta käsi tihti.

Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.

Aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb kohe visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätiku puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.

Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomite puhul.

Mistahes haigussümptomite puhul tuleb kahtlustada koroonaviirust ja helistada oma perearstile.

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.meCOVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.