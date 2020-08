Läänemets: haridusministeeriumi propaganda süvendab ääremaastumist

"Haridus- ja teadusministeerium saatis augusti kuu lõpus 1729 kohalikele omavalitsuse volinikule üle Eesti Õpetajate Lehe, milles propageeritakse koolivõrgu kokkutõmbamist. HTM-i eesmärk on väidetavalt tõsta omavalitsuste teadlikkust koolivõrgu ja haridusvaldkonna küsimustes ning suurendada koostööd koolivõrgu korrastamiseks," teatas Läänemets.

"Kindlasti ei ole ma vastu omavalitsusjuhtide teadlikkuse tõstmisele haridusküsimustes. Kahetsusväärne on, et ministeerium on valinud teavitustegevuses poliitilise suuna ja hakanud propageerima koolisüsteemi kokkutõmbamist, mis pikas perspektiivis süvendab ääremaastumist. Ministeerium vaatab regionaalset arengut ainult enda perspektiivist ja sellega toob jälle esile probleemi - regionaalpoliitikat ei juhi keegi, iga ministeerium vaatab oma valdkonda ise," selgitas Läänemets.