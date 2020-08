Ööpäevaga lisandus 10 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati seitsmel inimesel. Ida-Virumaale lisandus kolm uut positiivset koroonaviiruse proovi.

Tallinna uus kolle sai alguse isolatsiooninõude eiramisest

Harjumaa seitsmest (kõik Tallinnas) uuest juhtumist kolm on kohaliku päritoluga, neist kahel juhul saadi viirus pereliikmelt. Ülejäänud juhtumite asjaolud on hetkel selgitamisel.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on ka rühmaviisiline haigestumine, millega on nüüdseks seotud kokku kuus inimest ja mida seetõttu võib nimetada koldeks. Kolle sai alguse 21. augustil Ülemiste Citys peetud klubiüritusel, kus seltskonnaga viibis ka 20. augustil Hispaaniast naasnud inimene. 22. augustil selgus, et Hispaanias käinud inimese koroonaviiruse testi tulemus oli positiivne, samal päeval kontakteerus terviseameti põhja regionaalosakond ka temaga samas seltskonnas viibinud lähikontaktsega, kel tuli isolatsiooni jääda. Tänaseks on koroonaviirus tuvastatud viiel lähikontaktsel. Terviseamet on Ülemiste Cityt juhtumist teavitanud.

Terviseamet tuletab meelde, et riskiriigist naastes tuleb kaks nädala isolatsioonis püsida ja oma tervist jälgida. Mistahes seltskondlikel koosviibimistel osalemine pole lubatud. Samuti tuleb püsida isolatsiooni koroonaviiruse testi tulemust oodates – kui tervishoiutöötaja otsustab inimest testida, on selleks olemas ka piisav näidustus.

Ida-Virumaale lisandus uus kolle

Üks Ida-Virumaa haigestunu elab Tartus, seega suhtleb temaga edasi terviseameti lõuna regionaalosakond. Ühel juhul haigestus Viru vangla valvur, terviseamet ja Viru vangla on valvuri lähimad kontaktsed välja selgitanud. Terviseamet ja Viru vangla teevad viiruse leviku peatamisel tihedat koostööd.

Ühe Ida-Virumaa juhtumi puhul on tegemist Ühendkuningriigist Eestisse sugulasi külastama sõitnud inimese lähikontaktsega. Eelnevalt on kokku nakatunud viis Ühendkuningriigis resideeruva inimese lähikontaktset, seega lisandus terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisele veel täiendav kolle. Kokku on koldega seotud kuus inimest, Ühendkuningriigis viibivaid ja seal testitud haigeid koldesse ei arvestata.

Estonia kaevanduse koldega on kokku seotud 54 haigusjuhtu, viirus hakkas kaevanduse töötajatele ja nende lähikontaktsetele levima kahelt meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder viibinud kaevanduse töötajalt. Kuna esimesed kaks Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 52 koroonaviiruse juhtu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks kokku seotud 15 baari külastajat, kellest kaks on Estonia kaevanduse töötajad.

Ojamaa kaevanduse koldega on seotud hetkel kaheksa inimest.

Terviseameti jälgimisel on üle 1200 inimese

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on enam kui 300 lähikontaktset ja 70 haigestunut, terviseameti ida regionaalosakond jälgib seoses koroonaviiruse levikuga ligi 700 inimest, neist 96 on haigestunud. Terviseameti lõuna ja lääne regionaalosakonna jälgimisel on kokku üle kaheksakümne lähikontaktse ja 18 nakatunut.

Seoses koroonaviirusega vajab haiglaravi 9 inimest

30. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 9 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva jooksul sai haiglast koju üks inimene, koroonaviiruse tõttu vajas hospidaliseerimist üks patsient.