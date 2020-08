Haridustöötajate perre lisandus kümneid vastseid õpetajaid

Pea kuu aja eest kirjutas Järva Teataja, et uue õppeaasta eel on Järvamaa koolides ja lasteaedades puudu vähemalt kümme haridusvaldkonna töötajat ja neid leida ei ole lihtne. Osa koole on otsinud aineõpetajaid juba mitu aastat, seni tulutult.