Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Pea kuu aja eest kirjutas Järva Teataja, et uue õppeaasta eel on Järvamaa koolides ja lasteaedades puudu vähemalt kümme haridusvaldkonna töötajat ja neid leida ei ole lihtne. Mõned otsingud kandsid siiski vilja ja eelmisel nädalal Paides olnud õppeaasta avakonverentsil tutvustati saalitäiele haridustöötajatele uusi kolleege, kes sel õppeaastal maakonna koolides ja lasteaedades alustavad. Kolme omavalitsuse peale kokku käis lavalt läbi poolsada uustulnukat.

1. septembrist alustab Käru põhikoolis ajaloo-, ühiskonna- ja inimeseõpetuse õpetajana kevadel Tartu Ülikooli bakalaureusekraadiga lõpetanud Kadi Aruste, kes leiab, et just mõnus ja kodune väikekool on parim paik, kust äsja õpetajaametisse tulnuna võiks endale haridusvaldkonnas teed sillutama hakata.

*Järvamaa haigla peaarsti Andres Müürsepa ja Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimehe Priit Värgi allkirjaga läks sotsiaalministeeriumi kiri, millega haigla taotleb A-korpuse juurdeehitise rajamiseks miljon eurot. Ministeeriumi saadetud raha­palvele on lisatud Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse ülemarsti-juhataja ja endise hädaolukorra meditsiinijuhi Arkadi Popovi kiri, kus ta ütleb, et Järvamaa haigla erakorralise meditsiini osakond ei vasta tänapäeva nõuetele, mis tuli eriti ilmsiks COVID-19 eriolukorras.

*Kuigi avalikud pakendikonteinerid on olemas olnud juba aastaid, on üleajavad mahutid ja neisse visatud olmejäätmed endiselt suur probleem. Keskkonnaministeerium püüab olukorda lahendada, paludes inimestel omavalitsusele üle täitunud ja liiga väikese avausega konteineritest pilte saata.

Järvamaa omavalitsustega suheldes selgus aga, et prügi täis kuhjatud konteineritest suurem häda on inimestega, kes pakendite asemel konteinerisse kõiksugu muud prahti viskavad. Paide linna keskkonna peaspetsialisti Tiina Kivila selgitusel on üle Eesti pakendikonteinerite ületäituvusega probleeme olnud ja see, et ministeerium püüab omavalitsustele abikätt ulatada, on ainult tervitatav ja näitab teema olulisust.