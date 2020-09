Ööpäevaga lisandus 20 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati üheksal inimesel. Harjumaale lisandus kaheksa ja Lääne-Virumaale üks uus positiivne koroonaviiruse proov. Kahel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Terviseameti kahe regionaalosakonna jälgimisel on kaheksa aktiivset kollet

Harjumaa kaheksast positiivsest koroonaviiruse proovist neli andsid jalgpalliklubi Nõmme Kalju jalgpallurid. Ühel juhul nakatus haigestunu korterikaaslane, kolme haigusjuhu nakkusallikas on veel selgitamisel.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on kolm aktiivset kollet, millest Ülemiste City ja Nõmme Kalju koldega on mõlemaga hetkel seotud kaheksa haigusjuhtu ning saunapeo kolle, millega seotult on haigestunud viis inimest.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 450 inimese, kellest 85 on haigestunud.

Ida- ja Lääne-Virumaa möödunud ööpäeva nakkusjuhtudest neli on seotud Viru vanglaga – kahel juhul haigestus vangla töötaja ja kahel juhul töötaja lähikontaktne. Kaks juhtumit on toodud sisse Venemaalt, kolmel juhul haigestus teadaoleva haige lähikontaktne. Ühe haigestumise nakkusallikas on hetkel veel selgitamisel.

Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on seoses SARS-CoV-2 levikuga ligi 770 inimest, kellest 106 on haigestunud. Regionaalosakonna tegevuspiirkonnas on kokku viis aktiivset kollet, millest suurim on 55 haigestunuga nii-öelda Estonia kaevanduse kolle. Jõhvi Keldri koldega on seotud 15, Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega 13, Ojamaa kaevanduse koldega kaheksa ning Viru vangla koldega viis haigusjuhtu (kolm töötajat ja kaks töötaja pereliiget).

Seoses koroonaviirusega vajab haiglaravi kaheksa inimest

2. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi kaheksa inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva jooksul uusi COVID-19 juhtumeid ei lisandunud, haiglast saadeti koju üks inimene.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 412 COVID-19 haigusjuhtumit 399 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2130 inimest. Neist 1609 inimese (75,5%) haigusjuhtum on lõpetatud, 521 inimese puhul (24,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 15,7.

Eestis on kokku tehtud ligi 152 000 esmast testi, nendest 2415 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata terviseameti koroonakaardilt.