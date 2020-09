Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide uuel kunstmuruväljakul on ehitajal jäänud teha veel platsi servade viimistlus, kuid see ei takistanud nädalavahetusel seal mänge pidada. Jalgpallurid võisid muretult joosta uue põlvkonna murukattel, mis on oluliselt jalasõbralikum kui senine. Paide linnameeskond IV mängija Hans Artur Ehman ütles, et uuel kunstmurul oli hea tunne mängida. «Kõvasti pehmem oli kui varem. Pole kahtlustki, et eelmine muru oli oma aja ära elanud,» märkis ta.