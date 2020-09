Isamaa liikmest Paide linnapea Priit Värk ütles, et linnavolikogu esimehe Aivar Tubli kohta ei taha ta mingit seisukohta välja öelda enne, kui on saanud seda oma erakonna- ja koalitsioonikaaslastega arutada. «Ega see Paide linnale muidugi mingi hea uudis ole,» sõnas ta.

Värk lisas, et ta on kindel, et pole oma tegevusega andnud uurimisasutustele vähimatki põhjust mingi uurimise alustamiseks, aga kui talle oleks kahtlustus esitatud, siis temale oleks see olnud piiriks, kus ta oleks tagasi astunud. «See on minu isiklik seisukoht,» märkis ta.