Numbrid kasvavad taas: ööpäevaga lisandus 32 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 16 inimesel. Ida-Virumale laekus üheksa uut positiivset testi tulemust. Tartumaale neli ja Võrumaale üks. Kahel juhul puudus positiivse proovi andnutel rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaale (15 Tallinn) ööpäevaga lisandunud 16 haigusjuhust on ühel juhul tegemist Suurbritanniast sisse toodud juhtumiga, neljal juhul anti haigus edasi töö-või perekontaktide kaudu, ühel juhul toimud nakatumine lasteaias. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel.

Perioodil 9.-10. september lisandunud haigusjuhtudest oli kahel juhul nakatumine seotud lasteaiaga ning neljal juhul oli tegemist nakatumisega pere-ja töökontaktide kaudu.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on kuus aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 15, 21. augusti Viimsepäeva katedraali klubiürituse koldega 10, Gourmet Coffee koldega 16 ning muusika koldega kuus. Töökohal haigestumise koldega on kokku seotud kaheksa haigusjuhtu. Lisandus lasteaia kolle, kus nakatunuid on kokku seitse, neist kolm last ja neli täiskasvanut (kolm õpetajat/ õpetajaabi ja üks lapsevanem).

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel 921 inimest, kellest 169 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandus üheksa uut juhtu. Seitsmel juhul on tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega, kahel juhul on nakatumise asjaolud veel täpsustamisel. Kokku on Ida regioonis viis aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga (neist 31 on töötajad ja 26 töötajate lähikontaktsed) nii-öelda Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 15, Ojamaa kaevanduse koldega üheksa ning Viru vangla koldega viis haigusjuhtu. Töökoha koldega nr 1 on tänahommikuse seisuga seotud seitse inimest ja töökoha koldega nr 2 samuti seitse. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 442 inimest, kellest on haigestunud 64 .

Tartumaale ja Võrumaale lisandunud juhtumite puhul on tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega. Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet – perekondlik nakatumine (6 inimest), Võru sünnipäev (18 inimest, kellest 1 on Lääne regionaalosakonna jälgimisel) ja Itaalia reisi kolle (9 haigestunut, 5 neist on Lääne regionaalosakonna jälgimisel). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 305 inimest, kellest 35 on haigestunud.

Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 35 inimest, kelles 9 on haigestunud.

Terviseamet paneb südamele: Kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui 2 meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel. Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida.

Kindlasti võiksid ürituste osalejad oma telefoni paigaldada koroonaäpi HOIA, mis aitab võimalikku lähikontakti tõhusamalt tuvastada.