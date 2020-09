Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa asub nii keset Eestit, kui veel saab. Merd siin pole, on lõputud põllud ja metsased alad. Lähimasse mereranda jõudmiseks tuleb maha sõita keskeltläbi 90 kilomeetrit. Seetõttu võib augusti lõpul hoo sisse saanud kampaania «Meri algab siit» järvalasele ehk isegi kaugeks jääda. Suvel satutakse ikka mere äärde päikesevanne võtma ja sulistama, ent tõenäoliselt mõtlevad sealjuures vähesed, et ligi 96 protsenti Läänemerest kannatab ohtlikest ainetest põhjustatud reostuse käes. Oma osa sellesse annab tegelikult igaüks, kes näiteks Türil või Paides sigaretti tõmmates koni maha viskab – kanalisatsioonivee kaudu jõuavad konid Pärnu jõkke ja sealt edasi merre.

* Türilt pärit, kuid ülikooli tõttu Tallinna jõudnud ja nüüdki pealinnas töötav Juhan Vahteri auto on igav ja tavaline. Üks neist tuhandetest vanadest, diiselmootori ja universaalkerega Volkswagen Passatitest, mis iga päev meie maanteid kulutavad. 600–800eurone pill. Aastast 1999. Igapäevaauto. Autot ja Juhanit vaadates ei saa aru, et tegelikult kannab see kooslus endaga kaasas pidu. Meeletut möllu, kus oma osa on nii kõlareid täis tuubitud esiustel, tagaluugil kui ka pagasnikusse mahutatud hiiglaslikul, oma 250 kilogrammi kaaluval Subwooferi kastil. Helitehnika maksumuseks võib hinnata 15 000 eurot. See summa ei sisalda töötunde ja materjali raha. Kogusumma võib ilma liialduseta küündida ka 20 000 euroni.