Paikassi vabatahtlik Virge Piisner ütles, et leidja oli üks noormees, kes tegi traktoriga põllul tööd ning märkas juhuslikult metsa all rohu sees ukerdavaid kassipoegi. Oma postituses kirjutas ta, et hea, et veel kogemata üle neist ei sõitnud.