Alusta sügist uue energiaga! Võta alkoholist kuu aega puhkust

Sügis on aeg uuteks ettevõtmisteks – kes läheb kooli, kes kursustele, kes vahetab töökohta, kes alustab uue hobiga. Kõigi muutustega on alati lihtsam kohaneda, kui keha on puhanud ja vaim virge. Võttes mõneks ajaks alkoholitarvitamisest väikese pausi, annad endale võimaluse suunata energia uutesse ettevõtmistesse ja olla tegusam ning initsiatiivikam.

Ilma alkoholita on uni kvaliteetsem, puhkad öösiti paremini välja ja tunned end erksama ja võimekamana. Lisaks võid tähele panna, et enesetundega koos paraneb ka sinu välimus – nahk muutub klaarimaks, jume kenamaks ja tasapisi võib ka kaalunumber langema hakata. Sisaldab ju alkohol väga palju kaloreid, millest loobumine aitab kaasa ka kilode kadumisele.

Kõik need boonused tulevad kaasa juba lühiajalise pausiga. Piisab täiesti kuuajalisest puhkusest ja juba märkad, et alkoholivaba elu mõjub sinu enesetundele ja elukvaliteedile suurepäraselt!

Iga puhkus on alati vahvam, kui saad seda veeta koos toredate reisikaaslastega. Keda kutsuda aga kaasa kuuajalisele rännakule alkovabasse maailma? Kutsu kindlasti väljakutsega liituma ka oma sõbrad – tehke ühiselt plaane ja veetke koos aega selliselt, et ka järgmisel päeval on tore olla. Miks mitte minna koos trenni või kinno? Või pidage seltskonnaga maha üks kaasakiskuv lauamängulahing. Võimalusi on lõputult!