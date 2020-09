Kumb on olulisem, kas Paide või Paide maine?

Räigelt lahti seletatult tähendaks see seda, et oluline ei ole see, kuidas perekond avalikkusele oma õnnelikku kooselu demonstreerib, vaid hoopis see, et pereidüll toimiks ka igapäevaelus. Mitte nii, et avalikkusele varjatult ja koduseinte vahel saab glamuursest pereisast jõh­kard, kes oma naist alandab või peksab.