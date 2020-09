Turismiedendajad kogunevad Järva-Jaanis

Teenuste kvaliteet ja keskkonnahoid on turismis järjest olulisemad – nii tahavad kliendid, aga kas see on kasulik ettevõtjale? Koostöö erinevate partneritega ei ole alati kerge – kas hea tahtmise korral jõuab koos kaugemale? Järvamaa pürgib roheliseks sihtkohaks ning ettevõtjatel on võimalus taotleda rohelist võtit – milleks see kõik ja kellele? Lisaks tehakse tagasivaate lõppenud hooajale ja plaane edaspidiseks.