Aastaid on Harjumaa koos Tallinnaga meelitanud inimesi mujalt Eestist oma töökohtade ja elukeskkonnaga. Kuid niisama tihedalt on ka Tallinna ümbruskaudsetes valdades elavate inimeste elu seotud pealinnaga kas töötamise, õppimise või kultuuritarbimise kaudu. Seega on inimestele järjest olulisemaks muutunud ühistransport, et keskuste vahel paremini liigelda. Praegu ongi enamik Eesti piirkondi läinud üle tasuta ühistranspordile.