Aasta lõpp toob kaasa rahvaloenduse prooviuuringu

Rahvaloenduse projektijuht Svetlana Raudonen kinnitab, et iga loendustunnuse jaoks on metoodikute poolt kindlaks määratud allikad, mille põhjal saab kokku panna vajaliku info. „Kokku kasutame 28 andmekogu, kust tunnused saame või milles sisalduvate andmete pealt need tuletame. Siseriiklikud tunnused nagu terviseprobleemi või -piirangu olemasolu, võõr- või murdekeelte oskuste loetelu ja usk saame küsitluse teel,“ selgitab ta. Hetkel käib sujuva andmehõive tagamiseks ka aktiivne töö registritega.

Küsitluse läbiviimiseks on statistikaametil valmimas küsimustik, mille viimistlemiseks samuti ekspertide tagasisidet palutakse. Näiteks vaadatakse üle põhimõte, et pikemate loetelude puhul kuvatakse ekraanil enamlevinud vastuste loetelu ja sobiva vastuse puudumisel on võimalik valiku „muu“ alt leida kõik ülejäänud variandid.

Loenduse siseriiklike lisatunnuste kogumisel lähtutakse riikliku statistika tegemise üldprintsiipidest ja sellest, et lisatunnuste kogumiseks vajaliku uuringu kulud oleksid proportsioonis soovitud tulemusega. „Küsitlus-uuringu kulude vähendamiseks tegeleme telefoniküsitluse võimaluste uurimisega ja planeerime prooviloenduse ajal selleks vajalikud testimised korraldada,“ lisab Raudonen.

