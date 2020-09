Ööpäevaga lisandus 57 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 37 inimesel. Ida-Virumaale laekus seitse uut positiivset testi tulemust, Läänemaale kaks, Hiiumaale üks ja Pärnumaale üks. Üheksal juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaale (30 Tallinna) ööpäevaga lisandunud 37 haigusjuhust neljal juhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega ning kaheksal juhul on tegemist Ida-Tallinna Keskhaigla töötajatega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel.

Perioodil 21.-22. september lisandunud haigusjuhtudest oli ühel juhul tegemist Poolast sisse toodud nakkusega, seitsmel juhul oli tegemist varasemate haigestunute kontaktsetega ning kaks juhtumit olid seotud Ida-Tallinna Keskhaiglaga (üks töötaja ja üks patsient).

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on kuus aktiivset kollet, millest Kadrioru sünnipäeva koldega on seotud 26 ja Tallinna Männi lasteaia koldega 10, töökoha koldega kuus, perekonna koldega kuus ja Läänemere Gümnaasiumi koldega 19 inimest. Ida-Tallinna Keskhaigla koldes on tänahommikuse seisuga 11 nakatunut.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel 1 912 inimest, kellest 235 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud seitsme uue juhtumi puhul on kahel juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega, kahel juhul nakatuti töökohas, ühel juhul toodi haigus sisse Venemaalt ning ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel välja selgitamisel. Kokku on Ida regioonis viis aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, Sillamäe töökoha koldega 11 ja tutvuskonna koldega 29 inimest. Tammiku põhikooli koldes on 11 inimest. Täna hommikust lisandus Kohtla-Järve sünnipäeva kolle viie inimesega. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 816 inimest, kellest on haigestunud 149.

Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (11 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 206 inimest, kellest 32 on haigestunud.

Kaks uut Läänemaa nakatunut on seotud Nostalgiapäevade Vanakino üritusega, Hiiumaa juhtum on sisse toodud reisilt Läti-Leedu-Poola. Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 113 inimest, kellest 11 on haigestunud.

Terviseamet paneb südamele: Kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui 2 meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel.

Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida. Kindlasti võiksid üritustel osalejad oma telefoni paigaldada koroonaäpi HOIA, mis aitab võimalikku lähikontakti tõhusamalt tuvastada.