Rait Pihelgas: Ma ei kao Järva vallast kuhugi ja minu jaoks ei kao Järva vald

Kõik need üksteist aastat on olnud suur privileeg anda panus kohaliku elu arengusse. Olen alati soovinud, et maal elamine oleks kõigi võimalus. Olenemata kodukoha suurusest oleks tagatud kvaliteetsed teenused ja hea elukeskkond. Viimased neli aastat on olnud mul võimalus olla Järva valla sünni ja ülesehitamise juures. See on olnud üks väga põnev ja hariv teekond. Muutused ei ole kunagi iseenesest mõistevada ja nende eest peab seisma. Haldusreform Eestis oli vajalik ning tänaseks on selge, et endised väikesed omavalitsused ei suutnud üksi pakkuda võrdseid ja kvaliteetseid teenuseid. Kui keegi küsib, milles see väljendus, siis selleks on sotsiaaltöö kvaliteedi kasv. Meil on olemas spetsialistid, keda varem ei onud väiksemates omavalitsustes. Järva valla loomisel oli mul kaks peamist prioriteeti- sotsiaalvaldkond ja haridus. Sotsiaaltöö ei paista sageli välja, kuid see on vajalik siis, kui elus satud hätta. See on justkui ämblikuvõrk, mida sa ei näe, kuid tunned kui puutud kokku. Haridus- eesmärk on, et meie lasteaia- ja koolikeskkond oleks muutuvat õpikäsitlust toetav ja kaasaegne. Oleme teadlikult investeerinud hoonetesse ja inimestesse, ilma viimaseta ei saavuta palju, sest sisu loovad ikka inimesed. Rääkides omavalitsuse olemusest siis omavalituse moodustavad- alevid, alevikud, külad, kogukonnad ehk inimesed. Kuidas kõiki kaasata nii, et omavalitus ei kaugeneks neist? Selles osas olime teerajajad Eestis ja võitsime esimesena kasutusele valla äpi. Kui keegi veel ei tea mis see on siis- see on vald sinu taskus. Vallaga suhtlemine peab olema mugav ja lihtne. Meie soov olla kogukonnale lähemal ning vahendada vajalikku informatsiooni ning kaasata inimesi omavalitsuse tegemistesse. Lisaks oleme välja töötanud kaasamise põhimõtte, mille järgi igapäevaselt töötame. Kuid infot, teadmist ja kaasamist oma koduvalla tegemiste kohta ei saa olla kunagi liiga vähe.