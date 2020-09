Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Koroonaviirusest tingitud ebakindlusele viidates otsustasid Paide-Türi rahvajooksu korraldajad juba augustis, et homseks, 27. septembriks plaanitud Järvamaa spordiaasta tähtsündmus jääb ära. Nukrate rahvajooksjate kõrvalt leiab ka nukraid sportlasi. Paide-Türi distantsi võitudega rahvajooksu ajaloo kõige edukamaks naissportlaseks tõusnud Jekaterina Patjuk ütles, et uudise rahvajooksu ärajäämise kohta võttis ta vastu nukral meelel. «Kahju, et võistlus ära jääb. Lootsin, et saan seal tavapäraselt oma sügisest võistlusvormi kontrollida. Rahvajooks ettevõtmisena mulle väga meeldib,» sõnas ta.

* Kui Järva Teatajas ilmus esimene artikkel Paide linnavalitsuse asjaajamise probleemidest kergliiklustee alla jääva maa omaniku Ilmar Kotselaineniga, sai naaberkinnistu kaasomanik Heiki Vessart aimu, et midagi on valesti ka nende maaga. Peale tema on teadmatuses teisedki maaomanikud. Vessart ütles, et eelmisel nädalal linnavalitsusse saadetud meilile, milles nad hakkasid maa maksumusest rääkima, pole vastust siiani. «Asja irooniline külg on see, et maa-amet ootab tänase kuupäevaga meie digiallkirjastatud lepinguid katastrikande tegemiseks, nende poolt on kõik tehtud ja valmis,» lausus ta. «Otsustasime, et maa-ameti dokumente meie ei allkirjasta enne, kui linnavalitsusega on summa kokku lepitud.»