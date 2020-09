Haridus- ja Teadusministeerium kutsub tunnustama ettevõtlikke õppureid ja õpetajaid

Haridus- ja Teadusministeeriumi programmijuht Kristi Ploom märkis, et ettevõtmise eesmärk on tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlusõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. „Märkame neid, kes loovalt ja inspireerivalt aitavad kaasa sellele, et meie noored julgeks ette võtta ja oleks oma ettevõtmistes edukad, samuti oskaks ka vigadest õppida. Toome tegusaid noori teistele eeskujuks. Igaüks saab anda oma panuse, et parimad ettevõtlikud ja ettevõtlusõppe edendajad pälviksid teenitud tunnustuse ning et nende põnevatest ettevõtmistest ka teised rohkem teada ja õppida saaks,“ sõnas Ploom.