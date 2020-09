Kuningate stipendiumi said loomasõber ja muuseumi teadusjuht

Virge Võsujalg on metsloomade päästeingel kes loomade ja lindude üles turgutamisel ja terveks ravimisel teeb suurt ja tänuväärset tööd. See on asi, võiks öelda et ime, mis juhtub päriselt mitte niisama tühja juttu tehes ning seda vabatahtliku tööna, riigilt abi saamata. Eesti Metsloomaühing toetub inimeste lahkusele ja nende annetustele. Täita tuleb ju kõiki nõudeid, mis seadusega ette pandud. Seetõttu on ainuüksi aja annetamisest ja aitäh ütlemisest vähe. Stipendiumiga soovime näidata eeskuju ning kutsume ka teisi toetama metsloomaühingut.