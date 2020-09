Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva vallas Ahula külas on viimasel ajal põhjustanud suur ärevust hundid, kelle ohvriks langes hiljuti ka ühe pere koer. Nüüd on kohalike hundikartus läinud niikaugele, et pimedal ajal ei julgeta enam isegi koeraga õue minna. Ahula küla Facebooki grupis väitis üks elanik, et hundid liiguvad majade vahel ringi ja tema on näinud hunti lausa oma koduhoovis. Paljud on kuulnud jutte seitsmepealisest näljasest hundikarjast, kes ümbruskonnas ringi luusivat.

* Eelmisel kolmapäeval käis politseinik vestlemas Viisu maaomaniku Ilmar Kotselaineniga, kes tõi kaks nädalat tagasi avalikkuse ette Paide linnavalitsuse asjaajamise puudujäägid kergliiklustee ehituse alla jäävate maade omanikega. Lisaks külastanud politseinik päev hiljem ka Paide linnavalitsust. «Kell 14 oli Kotselainenil ülekuulamine,» teadis järgmisel päeval üks Viisu küla elanik öelda. Väikses kohas liiguvad uudised kiiresti. Ilmar Kotselainen ütles, et politseinik oli Tallinnast. «Lubasin politseile, et ei räägi kellelegi vestluse üksikasjadest, aga no eks me mööda teed Viisu poole vaatasime,» sõnas Kotselainen.

* Paide-Türi rahvajooks ja selle kavva esimest korda võetud viie kilomeetri pikkune Türi linnajooks jäi ametlikult ära. Ent neid, kes eelistasid pühapäeval siiski sportlikult aega veeta, leidus omajagu.

* Laupäeval kogunesid Sargvere kandi inimesed ajaloolisse mõisaparki talgutele, sest nii mõnigi tegemata töö oli riivanud juba pikemat aega silma. Talgute eestvedaja, Sargvere mõisas tegutseva Toidutoa perenaine Kadi Truus ütles, et üleskutse peale tuli kohale üle paarkümne kätepaari. «Mõni kohalik tegi tööjärjega algust juba päev-paar varemgi,» sõnas ta. Truus lisas, et paljaste kätega saab küll peenraid rohida ja peenemaid oksi korjata, kuid kevadsuvistest tormidest jäänud tuule­murruga tegelemiseks on vaja siiski tehnikat.

* Järvamaal ei avatud sel õppeaastal enam ühtegi vene õppekeelega klassi. Viimasena seda võimalust pakkunud Paide Hillar Hanssoo põhikoolis õpivad nüüd kõik muukeelsed lapsed eesti õppekeelega klassides, saades lõimumisel tuge abiõpetajatelt.