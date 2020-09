Ööpäevaga lisandus 57 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 32 inimesel. Ida-Virumaale laekus 11, Võrumaale kolm ning Jõgevamaale kaks. Läänemaale, Lääne-Virumaale, Saaremaale, Valgamaale ja Tartumaale laekus üks uus koroonaviiruse juhtum. Nelja positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 46,28.

Harjumaa 32 (neist 28 Tallinnas) uuest juhtumist kolmel on tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega. Ühel juhul toodi viirus sisse Inglismaalt ning ülejäänud juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on üle 2000 inimese, kellest 332 on haigestunud. Kokku saab Põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada seitset kollet, millest suurimad on Ida-Tallinna keskhaigla kolle (38 nakatunut, neist 25 töötajat, 11 patsienti ja kaks kohviku töötajat) ja Läänemere gümnaasiumi kolle, kus on haigestunud 34 inimest. Päästeameti koldega on seotud seitse juhtumit, nakatumisega töökohal seitse ja pereringis kuus juhtumit. Haapsalu nostalgiapäevade koldes on 8 nakatunut. Teises töökoha koldes on hetkel 14 haigestunut

Ida-Virumaa uutest juhtumitest viis on seotud nakatumisega pereringis ja kahel juhtumi puhul toimus nakatumine töökohal. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel. Lääne-Virumaa nakatumisjuhtumi puhul toodi haigus sisse Venemaalt. Kokku on Ida regiooni tööpiirkonnas kaheksa aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest. Tutvuskonna koldega on seotud 30, Tammiku põhikooli koldega 11 ning Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis inimest. Teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega on hetkel seotud seitse inimest. Kohtla-Järve kesklinna põhikooli koldega on seotud kuus haigestumist.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 917 inimest, kellest on haigestunud 183.

Võrumaale lisandunud juhtumite puhul toimus kahel juhul nakatumine töökohas ning ühel juhul läbi perekontaktide. Tartumaa juhtum on sisse toodu Portugalist. Üks Jõgevamaa ja samuti Valgamaa juhtum anti üle Põhja regionaalosakonnale, sest inimesed elavad Harjumaal. Ühe Jõgevamaa juhtumi puhul käib veel nakatumise asjaolude täpsustamine. Lõuna regiooni tööpiirkonnas on tänahommikuse seisuga üks kolle – Võru töökoha kolle, kus on 20 inimest. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 423 inimest, kellest 51 on haigestunud.

Saaremaale lisandunud juhtumi nakatumise asjaolud on hetkel veel täpsustamisel. Läänemaa nakatunu oli varasemate haigestunute lähikontaktne. Pärnumaa nakatunu on Politsei- ja piirivalvekolledži õpilane, kelle nakkusallikas on teadmata, kuid kes käis nakkusohtlikul perioodil koolis. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 221 inimest, kellest 22 on haigestunud.

Terviseamet paneb südamele: Kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui kaks meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel. Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida.