PRIAs algas põllumajanduskindlustustoetuse taotluste vastuvõtt

Katrin Märss, arengutoetuste osakonna menetlusbüroo peaspetsialist: „Eelmises voorus taotleti esmakordselt põllumajanduskindlustustoetust saagi kindlustamiseks. Tänase päeva seisuga on taotlejatele need toetused ka välja makstud. Rõõmustav on, et huvi antud toetuse vastu on tõusutrendis.“