Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Iga uue õppeaasta alates tuleb koolidel tegeleda hulga paberitega, väga ajamahukas on ka koolitäie õpilaste õpilaspiletite uuendus. Alates käesolevast õppeaastast on Türi ühisgümnaasium vähemalt sellest murest prii, sest on võtnud kasutusele e-õpilaspiletid. Papist õpilaspiletid, millele tuli kanda käsitsi õpilase andmed, kleepida foto ja tembeldada, samuti igal aastal kehtivust pikendada, on möödanik. Nüüd on kooliperel taskus plastkiipkaardid, mis kannavad sama teavet nagu endised kaardid. Peale sellele, et see on isikustatud kaart, millega õpilane saab eri kohtades oma koolis õppimist tõendada, on see ka uksevõtme eest, millega koolimajja sisse pääseda.

* Riigikogu Keskfraktsiooni esimees Kersti Sarapuu andis teada, et eile riigikokku jõudnud 2021. aasta riigieelarve eelnõus on Järvamaa haigla erakorralise meditsiini osakonna rajamiseks ette nähtud miljon eurot. Sarapuu sõnas, et just nii suurt summat haigla riigi käest ka küsis. Kuigi riigikogu alles hakkab järgmise aasta eelarvet menetlema ja võtab selle vastu aasta lõpul, siis Sarapuu ei usu, et seda summat tahaks keegi eelarvest välja võtta. Seega on ta kindel, et järgmine aasta hakkavad haigla juures ehitustööd pihta.

* Taikses läheb nüüd nii valgeks, et toalilled saavad isegi öösel kasvada. Just sellise nalja viskas üks Taikse kortermaja elanik selle peale, kui nägi sel nädalal majade külge kinnitatavaid valgusteid. Need lambid teevad lõpu aastaid kestnud pilkasele pimedusele kortermajade ümbruses. Taikse külaseltsi juhatuse liige Kristina Gudinas selgitas, et valgustite paigaldus küla pimedamatesse kohtadesse on turvalisusega seotud projektide teine järk. «Paari aasta eest taotlesime raha kaamerate paigalduseks ja õnneks saime ka,» märkis ta.

* Kuningate otsuse kohaselt kaalukuul AD 2020 on kuningate fondi stipendiaadid Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg ja Ajakeskuse Wittenstein / Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts. Paide kuningad selgitasid, et Virge Võsujalg on metsloomade päästeingel, kes loomade ja lindude ülesturgutamisel ja terveks ravimisel teeb suurt ja tänuväärset tööd. See on asi, võiks öelda et ime, mis juhtub päriselt, mitte niisama tühja juttu tehes, ning seda vabatahtliku tööna, riigilt abi saamata.

* Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhi Margo Petersi ütlust mööda kontrollisid politseinikud läinud nädala jooksul nelja maakonna ettevõtetes töötavaid inimesi, keda oli üle 120, neist välismaalasi 18. Paides tuvastati kontrolli käigus seitse seadusliku aluseta Eestis töötanud välismaalast. Peters täpsustas, et seitsmel Paides töötaval Ukraina kodanikul oli küll kehtiv seaduslik alus Eestis viibimiseks, kuid paraku ei olnud korrektselt registreeritud nende töötamine. Ettevõte oli esitanud politsei- ja piirivalveametile taotluse välismaalaste Eestis töötamise registreerimiseks, kuid luba polnud veel saanud,» lausus ta.