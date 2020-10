Türil alustab eterniidikampaania

Kampaania korras on võimalik eraisikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Türi vallas, üle anda tasuta kuni 4 tonni eterniitplaate ühe isiku kohta AS Väätsa Prügila vastuvõttu aadressil Roovere küla Türi vald. Transpordikulu on eterniitplaatide üleandja kulu.