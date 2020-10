Ööpäevaga lisandus 57 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 43 inimesel. Ida-Virumaale lisandus viis ning Saaremaale neli uut juhtu. Läänemaale, Põlvamaale, Raplamaale ja Viljandimaale lisandus üks uus koroonaviirusesse nakatumine. Ühel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 52,22.

Harjumaa 43 (neist 33 Tallinnas) uuest juhtumist kolm on seotud nakatumisega pereringis ning kolm nakatumisega töökohal. Üks uus juhtum on seotud Ida-Tallinna keskhaiglaga ning ühe juhtumi nakatumise asjaolud on teadmata. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on täpsustamisel. Ühe juhtumi lahendamine anti üle ida regionaalosakonnale.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kolm on seotud nakatumisega töökohal, ühel juhul sai inimene nakkuse pereliikmelt. Ühe juhtumi asjaolud on täpsustamisel.

Viljandimaa nakatunu elab Harjumaal ning temaga suhtlemine läheb üle põhja regionaalosakonnale. Ülejäänud lõuna regionaalosakondade tänaste haigusjuhtude asjaolud on täpsustamisel.

Läänemaa uus juhtum on toodud sisse Euroopa Liidu riigist, Saaremaa nelja uue juhtumi puhul on tegemist perekondliku nakatumisega.

Ida-Viru keskhaiglas suri koroonaviirusesse nakatunud 84-aastane mees

2. oktoobri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti kaks patsienti, uusi COVID-19 juhtumeid avati kolm.

Ida-Viru keskhaiglas suri koroonaviirusesse nakatunud kokku 84-aastane mees, kokku on Eestis surnud 66 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 469 COVID-19 haigusjuhtumit 456 inimesega.

2. oktoobri seisuga on tervenenud 2675 inimest. Neist 2052 inimese (76,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 623 inimese puhul (23,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on võimalik saatekirjaga koroonaviiruse ninaneelu proovi anda 18 testimispunktis, millest kolm asuvad sadamas ja lennujaamas ning on mõeldud Eestisse saabujate testimiseks.

Eestis on kokku tehtud ligi 218 000 esmast testi, nendest 3507 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata terviseameti koroonakaardilt.

Terviseamet paneb südamele: Olukord muutub tõsisemaks

Järgmised nädalad on kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks. Maski kandmine ei ole Eestis küll kohustuslik, kuid mask on väga hea täiendav meede distantsi hoidmisele, heale kätehügieenile ja heale respiratoorsele hügieenile. Maski tuleb kanda kõigil mistahes haigussümptomitega inimestel avalikus kohas viibides või vältimatu lähikontakti korral. Maski peaksid kandma kõik koroonaviirusesse haigestunute kontaktsed, isegi siis kui sümptomeid veel pole. Maski tasub kanda külastades rahvarohkeid suletud ruume - poed, kaubanduskeskused, ühistransport jm. See on tungivalt soovitatav just nendes piirkondades, kus on tekkinud uued nakkuskolded. Maski tuleks kanda ka väljas rahvarohketes kohtades viibides, kui pole võimalik hoida võõraste inimestega distantsi. Oluline on maski paigaldada, kanda ja eemaldada õigesti, ennast nakatamata. Pärast maski eemaldamist tuleb käed desinfitseerida.