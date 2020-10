Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Jelena Zemskova andis teada, et Paide gümnaasiumi õppehoone riigihange on lõppenud ja Posti tänavale hakkab uut kooli ehitama AS Megaron-E. Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla ütles, et neljapäeval gümnaasiumi kolmandat sünnipäeva tähistades sai ta ka kooliperele selle hea uudise edastada. Õpilased ja õpetajad võtsid uudise vastu aplausiga. Sootla selgitusel on see kolme aasta vanuse kooli arengus järgmine samm. «Kindlasti annab see meie arengule tiibu juurde,» lisas ta.

* Reede öösel pidasid politseinikud Järvamaal kinni üle 200 km/h sõitnud Porsche, mille juht eiras peatumismärguannet. Politseinikud tuvastasid, et auto roolis oli 13aastane poiss. Paide linnavolinik Janis Tikk tunnistas Järva Teatajale, et see on tema auto. «Magasime naisega öösel rahulikult, kui politsei tuli ukse taha ja ütles, mis on juhtunud,» sõnas ta. Tikk märkis, et poiss on juhtunust veel šokis, kuid lubas, et temaga tuleb nüüd pikem jutuajamine. «Praegu tuleb üksnes õnne tänada, et kõik on elus ja terved. See oleks võinud väga hullusti lõppeda,» lausus ta.

* Laupäeva keskpäeval avatakse Koerus Aruküla mõisapargis luuletaja Kalju Lepiku skulptuur, mille loomise juures olid modellidena abiks Koeru keskkooli poisid Oti Timur Kirja VIb ja Kaarel Kaasik III klassist. 7. oktoobril on Koerust pärit luuletajal ja kirjamehel 100. sünniaastapäev. Lisaks kuju avamisele peetakse Koerus autoriteetset konverentsi ja nädala pärast on traditsiooniline luulevõistlus. Skulptor Elo Liiv, eile avamise ootele üles seatud kuju autor, ütles, et ta tundis, et peab konkursist osa võtma. 1990. aastate alguses siirdus ta Eesti kunstiakadeemia tudengina Rootsi kunstiõpingutele ning välis-eesti kultuuriinimesed toetasid teda stipendiumiga. «Sel ajal polnud Erasmuse programmi, mille abil välismaale õppima minna, oma kulud tuli ise katta. Teiste seas oli Rootsis minu aitajaks Kalju Lepik ja seepärast oli mul tänuvõlg,» selgitas ta.

* TV3 ilmateadustajaks kandideerinud Mäo põllumajandusühistu traktoristil Kristiine Freil (21) poleks midagi selle vastu, kui ta ka päriselt valituks osutuks. Elu on seiklus ning teletöö sobiks inimesi ja suhtlust armastava neiu plaanidesse hästi.

* Juuksur, fotograaf ja näitleja Liina Raud pidi Ameerikasse elama kolides lõikama läbi kõik sidemed Eestiga ning alustama puhtalt lehelt. Kahe väikese lapse kõrvalt oli see paras proovikivi, mis nüüd hakkab end vaikselt ära tasuma.

* Kevadel lavale jõudma pidanud koguperelavastus «Blablabla» esietendus kolmapäeva õhtul. See märgib Paide teatrile ka kolmanda hooaja kodust algust. «Blablabla» keskmes on keel ja kõik, mida sellega teha saab. Lavastajate Eva Kolditsa ja Anne Türnpu selgitust mööda käib laval sõnamängulistes värsslugudes ringi Blablabla, kes suudab sõnadega korda saata uskumatuid asju. Leiab aset keeleolümpia, kus tähed, sõnad ja laused üksteisega mõõtu võtavad.