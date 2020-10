Mööblitööstuse juht ettevõtlusega alustamisest: Alustasin töö kõrvalt vaikselt omal käel nokitsedes

Esialgsest ideest teadlike sammudeni jõudmine võtab aga aega – kuna ettevõtlusega kaasneb ka risk ja vastutus, tuleb see samm hoolikalt läbi mõelda. „Minu peas küpses see mõte vähemalt kolm aastat, enne kui ma selleks päriselt valmis olin ja ettevõtjaks hakkasin," rääkis Ammer. „Riigitöölisena oli mul sinnamaani kindlustunne kogu aeg olemas – ei pidanud töökoha ega sissetuleku pärast muretsema. Ettevõtjaks hakates kindlustunne kaob ja see on alguses ikka väga hirmutav."