Õigesti kütmine tagab puhtama õhu ja säästab tervist

Majapidamises tekkinud olmeprügi ei tohi kaminas, koduahjus ega katlas põletada. Jäätmete põletamisel tekivad mürgised saasteained (nt dioksiinid ja furaanid), mis võivad põhjustada vähktõve, väärarenguid ja arengupeetust. Välisõhku paiskudes liiguvad need ained sissehingamisel otse inimese organismi. Jäätmete põletamisel tekkinud toksilised ained sadestuvad ka maapinnale, kandudes sealt edasi põhjavette ja aiasaadustesse ning ohustavad kõiki, kes neid saadusi tarbivad.

Eelistada tuleks kuiva küttematerjali kasutamist. „Kuna niiske puidu põletamisel jääb piisavalt kõrge temperatuur saavutamata, eraldub tahma ja vingugaasi rohkem kui kuivade küttepuude põlemisel,“ ütles Keskkonnaameti Põhja regiooni välisõhuspetsialist Merily Lakson. Põlemisel tekkinud tahma peened osakesed võivad soodustada südame-veresoonkonna ja hingamissüsteemi haigusi ning vähki. Vingugaas on aga toksiline aine, mis võib kahjustada kesknärvisüsteemi ja südant ning olla suurtes kogustes surmav.

Kuigi ahiküttega elamupiirkondades on välisõhk kütmisperioodil saastunum kui kaugküttega elamupiirkondades, on võimalik kvaliteetse küttematerjali kasutamisega ning õigete võtetega saastamist teataval määral vähendada. „Koldes tuleb küttematerjal süüdata pealt, sest nii saavutab põlemine maksimumtemperatuuri kiiresti ning põlemisprotsess on puhtam,“ lisas Merily Lakson.