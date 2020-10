Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval Ambla kultuurimajas olnud Järva vallavolikogu istungil valiti volikogu uueks esimeheks endine vallavanem Rait Pihelgas. Ligi kolm aastat volikogu juhtinud Jüri Ellram jätkab tööd volikogu aseesimehena. Salajasel hääletusel toetas Rait Pihelgat 13 volinikku, viis olid vastu ja üks valimissedel oli kehtetu. Et koalitsioon oli istungil esindatud 12 volinikuga, siis tähendas see, et ühe toetushääle sai Pihelgas ka opositsioonilt.