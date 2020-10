Ööpäevaga lisandus 42 positiivset testi

Harjumaa uutest juhtumisest (neist 14 Tallinnas) on üks seotud nakatumisega pereringis ja üks nakatumisega töökohal. Ühel juhul toodi viirus sisse Euroopa Liidu riigist. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on kokku üle 2200 inimese, kellest 378 on haigestunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1000 inimest, kellest on haigestunud 188.

Võrumaa uute juhtumite puhul on tegemist haigestunud lähikontaktsetega, Tartumaa uued haigusjuhud on seotud reisimisega. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 300 inimest, kellest 66 on haigestunud. Piirkonnas on üks aktiivne (Võrumaal asuv) töökoha kolle, millega on seotud 24 haigusjuhtu.