Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal Järvamaa kutsehariduskeskuses lõppenud korstnapühkijate täienduskursus näitas, et soov katuseid mööda turnides leiba teenida on naiste seas populaarsust võitmas: kaheksast kursuslasest kolm olid naised. JKHK ehituserialade juhtõpetaja Ivar Kohjuse meenutust mööda on aeg-ajalt tahmase eriala koolitustel mõni naine ikka käinud, kuid mitte kunagi kolme korraga nagu tänavuses õppes.

* Türi kuulub nüüdsest nende linnade hulka, kel on oma kellatorn: kesklinna vana katlamaja korstna külge kinnitati esmaspäeval ajanäitaja. Tõsi, see on nähtav ainult ühest küljest ning paistab kätte uue põhikooli ja spordihoone sisehoovi. Idee autori, Türi abivallavanema Elari Hiisi meelest oli katlamaja korsten keset linna muutunud kasutuks ja mõttetuks ning nii turgataski talle pähe anda sellele uus rakendus, mis on tugev alternatiiv lammutusele.

* Haridus- ja noorteamet on koondanud Nopiku-nimelisse kogumikku hulk inspireerivaid lugusid sellest, kuidas noorsootöötajad, huvikoolid ja üldhariduskoolid koostööd teevad. Hea näitena on ametile silma jäänud Paide gümnaasiumi ja Paide muusikakooli koostegevus. Muusikakooliga kahasse koostas Paide riigigümnaasium valikkursuse «Helitehnoloogia alused», misläbi tekkisid paremad tingimused koolimuusika arenguks ja muusikaõppega tegelemiseks.

* Paide linnavalitsus otsis küll pikalt endise Liisu söögitoa ruumidesse uut toidukohapidajat, kuid on nüüd mõttele käega löönud. Sellest sügisest alustasid ruumides tegevust hoopis Paide kunstikooli keraamikakoda ja joogastuudio. Paide kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütles, et keraamikakojale oli igati paslik söögitoa köögipool ja joogastuudio seadis end sisse söögisaalis.

* Veidi rohkem kui aasta eest alustas Türil tegevust Perepesa – kogukondlik kooskäimiskoht, kus lastevanemad saavad jagada lapse kasvamisega seotud rõõme, muresid ja kogemusi. See on ka professionaalse nõuande keskus, kus tegutseb ka mängutuba. Sügisele läheb Perepesa vastu uute plaanide ja ettevõtmistega. Nii algab sel reedel omamoodi liikumissari «Tegusad reeded». Selle eestvedaja, Perepesa mängutoa juhendaja Evelin Metsise selgitusel ei tasu peljata, justkui läkitataks osalejad pikale võistlusrajale või nõutaks kelleltki ülihead füüsilist vormi.

* Päevade lühenedes ja õhtute pimenedes on aeg rõivastele helkurid külge riputada, et end autodele nähtavaks teha. Väikese helkiva elupäästja kasutusele juhivad tähelepanu nii koolid, Helkuripuu kampaania kui ka politseinikud. Türi noortekeskus osaleb ka tänavu koos Pärnu Tre raadio ja Eesti avatud noortekeskuste ühendusega kampaanias, mille käigus kutsutakse eelkõige lasteaedu ja koole, aga ka ettevõtteid ehtima oma hoovis puid helkuritega.

* Eelmisel nädalal sai viimase lihvi Paide spordikeskuse hostel, mis asub linnavõimla teisel korrusel. Lihtsas ja koduses majutusasutuses on võimalik ööd veeta ja puhata odavamalt kui enamikus teistes linna ööbimispaikades. Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et vajadus hostelitoad korda teha ja viisakas ööbimiskoht sisse seada tekkis siis, kui Paide avatud noortekeskus kolis endise ujula ruumesse ja seal polnud hostelile enam kohta.