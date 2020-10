Ööpäevaga lisandus 45 positiivset koroonatesti

ERRi uudisteportaal vahendab, et uutest koroonapositiivsetest 17 elab rahvastikuregistri järgi Harjumaal, 22 Ida-Virumaal, Läänemaale lisandus üks ja Lääne-Virumaale samuti üks, selgub terviseameti andmetest. Nelja viiruspositiivse inimese puhul rahvastikuregistris elukoht puudus.

Haiglaravil on 45 inimest, mis on kuue võrra enam kui päev varem. Juhitaval hingamisel on kaks patsienti.